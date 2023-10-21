Украинца после проверки наказали за использование газа. Так, в Долгинцевском районном суде Кривого Рога в Донецкой области вынесли решение, согласно которому местному жителю поручили уплатить штраф за несанкционированное использование природного газа.

Это событие произошло в рамках дела №211/6552/20. Сначала дело завел житель, пытавшийся обжаловать акт о нарушении №202 от 13 августа 2020 года, исходя из утверждения о недостатках в документе. Однако позже он отозвал свой иск.

Кроме того, "Криворожгаз" подал иск в суд в обратном порядке. По их словам, они нашли факт "несанкционированного отбора природного газа потребителем, используя несанкционированный газопровод.

При обыске у жителя Кривого Рога под домом был найден шланг длиной 4 метра, с резьбовым соединением на одном конце, пригодным для подключения к крану вместо заглушки; другой конец шланга был на кухне, длиной 2 метра. Это соединение позволяет подключиться к внутридомовой системе газоснабжения без учета газового счетчика.

Счет в уплату был выставлен ответчику 3 сентября 2020 года и был доставлен вручную. Однако срок оплаты истек 21 октября 2020 года, и ответчик не рассчитался с задолженностью. В этой связи истец обратился в суд с просьбой взыскать задолженность с ответчика.

Встречный иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы" "Криворожгаз" был удовлетворен, и суд поручил жителю Кривого Рога уплатить сумму задолженности в размере 41265 гривен 55 копеек, а также судебный сбор в размере 2102 гривен.

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