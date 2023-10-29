Досудебное расследование осуществлялось следователями управления по борьбе с преступлениями, связанными с обороной и обслуживанием военной техники в Днепропетровской области.

Прокуроры Криворожской специализированной прокуратуры, ответственные за дела в области обороны, подали в суд обвинительный акт в отношении командира взвода. Детали сообщили на Facebook- странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Согласно результатам следствия, младший лейтенант в марте 2022 г. требовал денежные средства от военнослужащих своей части, ссылаясь на фиктивный долг. Его преступные действия также распространились на гражданских жителей города Кривой Рог, которых он держал в страхе.

Подозреваемый требовал деньги от жителя Кривого Рога, а не получив средств, отжал автомобиль как плату за вымышленные долги. Во время проведения обыска на месте жительства подозреваемого, санкционированного судом, был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Досудебное расследование осуществлялось следователями управления по борьбе с преступлениями, связанными с обороной и обслуживанием военной техники в Днепропетровской области, за оперативным сопровождением 5 управления Государственной службы безопасности Украины.

Его обвинение включает вымогательство передачи чужого имущества под угрозой насилия над потерпевшим, совершенное в условиях военного положения, намеренное распространение преступного воздействия в обществе, незаконное содержание оружия и незаконное завладение транспортным средством.

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