Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла новые попытки российских спецслужб вербовать украинских подростков с целью проведения антисемитских провокаций в разных регионах Украины.
Эти попытки направлены на разжигание антисемитизма в Житомирской области, а также в Днепре, Львове и Виннице, с целью дискредитации Украины на международной арене. Подробности сообщили в СБУ.
Российские спецслужбы пытались вербовать 13-17-летних учащихся местных школ для выполнения этих задач. Для дистанционной вербовки подростков, российские спецслужбы создали молодежный праворадикальный телеграмм-канал.
С помощью этого канала российские спецслужбы распространяли фейковые медиафайлы в зарубежных СМИ с целью дискредитации Украины.
В Житомирской области был обнаружен 15-летний школьник из города Радомышль, которого российские спецслужбы психологически влияли через интернет и пытались заставить его совершить антисемитские акты на территории области.
В Днепре, Львове и Виннице также были обнаружены местные участники подконтрольного российским спецслужбам Телеграмм-канала.
Эти участники оказались четверо школьников местных школ, направленных на совершение актов вандализма на памятниках жертвам Холокоста.
СБУ также призвали родителей быть осторожными и предотвращать влияние вражеских спецслужб на украинских детей.
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