Так, полицейские оперативно задержали женщину.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 26 октября на 102 поступило сообщение о ножевом ранении, которое нанесли несовершеннолетнему.

24-летняя девушка ударила ножом в лицо 15-летнего парня.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и медики, зафиксировавшая колото-резаное ранение надбровной дуги.

Как сообщили в полиции, в маршрутном такси «Днепр-Запорожье» женщина-пассажирка внезапно достала нож и ударила незнакомого парня прямо в лицо.

Наблюдавшие за происшествием пассажиры позвонили в полицию и вызвали медиков, которые оказали пострадавшему помощь.

Нападающую задержали правоохранители в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления.

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Известно также, что назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые дадут точную квалификацию преступления.

Ранее сообщалось, что двухлетних малышей без присмотра взрослых заметили в Кривом Роге: полиция бросила все силы на поиски.

Небезразличная жительница Кривого Рога увидела двухлетнего мальчика и девочку без присмотра взрослых на улице в Покровском районе города.

По словам заявительницы, мальчик и девочка выглядели примерно 2,5 года.

Патрульные Кривого Рога оперативно прибыли по указанному адресу.

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