Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении обоих должностных лиц воинской части согласно части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровской области начнется судебный процесс по осуждению начальника финансовой службы и офицера юридической группы воинской части за небрежное выполнение своих обязанностей по делу, связанному с нарушением в военной службе.

Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

По данным следствия, в период с июня по декабрь 2022 экс-начальник финансовой службы допустил незаконные выплаты бюджетных средств согласно заключенным соглашениям воинской частью. В настоящее время офицер юридической службы, не должным образом проверив документы, согласовал эти выплаты.

В результате таких действий военных, государству причинен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении обоих должностных лиц воинской части согласно части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое применимо к ним - до восьми лет лишения свободы.

Следует напомнить об еще одной истории с судом над военным. Так, Самборский горрайонный суд Львовской области установил вину лейтенанта из Хмельнитчины, который скрылся с места военной службы во время воздушной тревоги и отсутствовал на службе в течение трех недель. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.