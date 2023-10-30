Обломки сбитых ракет наделали беды в Днепровском районе Днепропетровской области. Ночью 30 октября в Днепровском районе силы ПВО сбили две ракеты. Обломки попадали в районе, где проживают многие люди. Что происходит на месте падения, рассказали местные жители.

Глава военной администрации района Днепровского, Юрий Яндульский, сообщает о том, что в результате удара ракеты был поврежден частный дом, автомобиль и пятиэтажное здание. В момент атаки в частном доме находилась семья, включая троих детей в возрасте 8 месяцев и двух 8-летних.

Местная жительница утверждает, что перед трагедией услышали свист и взрыв. Во время атаки женщина находилась дома, а один из ее детей находился у бабушки, чей дом также пострадал от обломков.

Другая местная жительница, Валентина, проживает недалеко от места падения обломков ракеты. Она рассказывает, что ударом открылась дверь на балконе.

"Здесь увидела дым в воронке, обломки. Все в шоковом состоянии, у нее сын 12 лет, тоже очень испугался", – рассказала она.

Еще одна жительница, Юлия, очнулась от взрыва.

"В этом доме была моя семья, мама, брат, две сестры, и дочь моя, осталась у бабушки. Тяжело всем, мама с лекарством, с детьми работают психологи", – рассказала женщина.

Волонтеры доставили стройматериалы на место для восстановления поврежденного частного дома, и представители областной администрации находятся на месте происшествия.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.