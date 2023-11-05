За это преступление на Днепропетровщине украинец может получить до 8 лет тюрьмы.

На территории Днепропетровщины была раскрыта криминальная схема, направленная на незаконное завладение средствами клиентов государственного банка, среди которых числились военнослужащие и правоохранители.

Об этом сообщается на странице областного управления Службы безопасности Украины в Facebook.

Выяснено, что эту мошенническую схему организовал мужчина, который вынужден был переселиться из Донецкой области и имел криминальное прошлое. Он приплетал к этому делу еще троих подельников.

Подозреваемый решил создать фейковые телеграммы, полностью имитировавшие чат для обращений клиентов одного из выдающихся государственных банков страны. Таким образом, он получал доступ к личной финансовой информации клиентов и переводил их средства на собственные банковские карты.

За этот обман мужчина успел обмануть около сотни человек, среди которых были военнослужащие и работники правоохранительных органов.

Правоохранители сообщили подозреваемому о совершении преступления в соответствии с частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции до 11.08.2023). За это преступление он может получить до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины настаивает на важности соблюдать осторожность и, в случае сомнения, пользоваться только официальными и проверенными источниками. Важно предотвратить возможность мошенников обмануть вас и завладеть вашими личными финансовыми сбережениями.

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