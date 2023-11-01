Относительно сообщника начато отдельное уголовное производство, и расследование по этому делу продолжается.

В Днепропетровской области осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником незаконно завладел 3,5 миллионами гривен, выделенными на "боевые" выплаты несуществующим военнослужащим. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокуроры убедили суд в том, что осужденный и его подчиненный, имея личные данные нескольких граждан, фиктивно отнесли их на военную службу и включили в приказ для выплаты средств, выдавая это за их участие в боевых действиях.

Денежные средства поступали на контролируемые банковские счета, где их присваивали и распределяли между собой, завладев таким образом суммой в 3,5 миллиона гривен.

Относительно сообщника начато отдельное уголовное производство, и расследование по этому делу продолжается.

По обвинению Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начальник отделения персонала штаба воинской части был найден виновным в злоупотреблении полномочиями и завладении имуществом в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Начальник отделения воинской части приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества. Кроме того, ему было лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 2 лет.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.