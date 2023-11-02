Так, в Днепропетровской области перевернулся микроавтобус с людьми.
Как сообщают очевидцы, на трассе М29 в Днепропетровской области столкнулись грузовик и микроавтобус.
В результате аварии микроавтобус перевернулся в сторону.
Из-за аварии, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на автодороге международного значения М29 в Днепропетровской области травмировались четыре человека.
Судя по появившимся в сети фото, микроавтобус перевернулся на бок.
В салоне автобуса находились 13 пассажиров.
Известно, что травмированных пассажиров госпитализировали в больницу. Все детали аварии выясняются.
Источник: Открытый .
К слову, В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу.
В городе Пятихатки на Днепропетровщине возник спор между двумя знакомыми мужчинами.
Один из мужчин решил завершить конфликт с помощью огнестрельного оружия, выпустив несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его в плечо. После этого нападавший скрылся с места происшествия.
Его задержали, сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.
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