В Днепропетровской области столкнулись грузовик и микроавтобус, известно о пострадавших.

Так, в Днепропетровской области перевернулся микроавтобус с людьми.

Как сообщают очевидцы, на трассе М29 в Днепропетровской области столкнулись грузовик и микроавтобус.

В результате аварии микроавтобус перевернулся в сторону.

Из-за аварии, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на автодороге международного значения М29 в Днепропетровской области травмировались четыре человека.

Судя по появившимся в сети фото, микроавтобус перевернулся на бок.

В салоне автобуса находились 13 пассажиров.

Известно, что травмированных пассажиров госпитализировали в больницу. Все детали аварии выясняются.

Источник: Открытый .

К слову, В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу.

В городе Пятихатки на Днепропетровщине возник спор между двумя знакомыми мужчинами.

Один из мужчин решил завершить конфликт с помощью огнестрельного оружия, выпустив несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его в плечо. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Его задержали, сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

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