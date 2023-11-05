Ущерб лесу и окружающей среде нанесли в Днепропетровской области. В частности, в районе Павлоградского на Днепропетровщине правоохранители обнаружили незаконную вырубку леса. Подробности объявили в пресс-службе областной полиции.

Полицейские совместно с представителями общины обнаружили факт нарушения, обнаружив грузовик и место возможной порубки в лесополосе, расположенном в селе Коховка. Транспортное средство было полностью загружено древесиной.

После обнаружения нарушения на место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли древесину, бензопилы и другие доказательства преступления.

По этому факту возбуждено уголовное производство согласно статье 246 часть 2 (незаконная порубка или незаконная перевозка леса) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Следует отметить, что самая плохая ситуация с вырубкой леса наблюдается в Карпатском лесу. Вырубка лесов в Карпатском регионе во многих аспектах похожа на незаконную деятельность, которая имеет место на всей территории Украины. Так как общая площадь лесов в четырех горных областях составляет 2,2 миллиона гектаров, то рубки в этих регионах происходят более интенсивно.

Кроме того, горный рельеф и отсутствие дорог затрудняют надзор за этими лесами и укрепляют возможность сокрытия незаконной деятельности. Для незаконных лесорубов эта местность обеспечивает по крайней мере два преимущества: доступ к лучшей древесине, к которой лесхозы еще не успели добраться, и меньшую вероятность выявления их деятельности.

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