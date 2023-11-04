По данным, обнародованным в системе "Прозорро" с 22 по 27 октября, было размещено 75 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 15,17 миллиарда гривен.
Из этой общей суммы около 3,7 миллиарда гривен, что составляет четверть всех закупок, было назначено на проекты по ремонту дорог и мостов. Информацию об этом обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. Днепропетровщина также открыла скандальные тендеры по ремонтам.
Конкретно были заключены контракты на эксплуатацию автомобильных дорог во Львовской области (на сумму 1,6 миллиарда гривен), Киевской области (на сумму 0,5 миллиарда гривен) и Запорожской области (на сумму 0,2 миллиарда гривен). Речь шла именно о поддержании автомобильных дорог, что включает в себя текущие работы по ремонту и покраске, а не капитальный ремонт дорожного покрытия. Днепропетровщина в это время открыла многомиллионный тендер на ремонт улицы.
Кроме этого, Ярослав Железняк поделился топ-10 крупнейших тендеров на прошлой неделе по объему финансирования:
- Львовская областная государственная администрация потратит 1,6 млрд гривен на эксплуатацию и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
- Министерство обороны закупило бронежилеты на сумму 673 миллиона гривен.
- Компания "Укрэнерго" приступила к реконструкции воздушной линии электропередачи на сумму 614 миллионов гривен.
- "Укрзализныця" закупила вагоны-цистерны на сумму 481 миллион гривен.
- Киевская область планирует потратить 450 миллионов гривен на содержание автомобильных дорог общего пользования.
- Компания "Укргаздобыча" приобрела дизельное топливо на сумму 422 миллиона гривен.
- Харьковская область приступила к реконструкции моста на автомобильной дороге общего пользования Харьков - Волчанск (пропускной пункт "Чугуновка") на сумму 369 миллионов гривен.
- В Киевской области местные власти планируют построить новый многоквартирный жилой дом на сумму 320 миллионов гривен.
- Запорожская область выделила 195 миллионов гривен на содержание автомобильных дорог общего пользования.
- Власти Днепровской области выделили 176 миллионов гривен на капитальный ремонт улицы Днепровской в городе Павлоград.
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