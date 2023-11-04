По данным, обнародованным в системе "Прозорро" с 22 по 27 октября, было размещено 75 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 15,17 миллиарда гривен.

Из этой общей суммы около 3,7 миллиарда гривен, что составляет четверть всех закупок, было назначено на проекты по ремонту дорог и мостов. Информацию об этом обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. Днепропетровщина также открыла скандальные тендеры по ремонтам.

Конкретно были заключены контракты на эксплуатацию автомобильных дорог во Львовской области (на сумму 1,6 миллиарда гривен), Киевской области (на сумму 0,5 миллиарда гривен) и Запорожской области (на сумму 0,2 миллиарда гривен). Речь шла именно о поддержании автомобильных дорог, что включает в себя текущие работы по ремонту и покраске, а не капитальный ремонт дорожного покрытия. Днепропетровщина в это время открыла многомиллионный тендер на ремонт улицы.

Кроме этого, Ярослав Железняк поделился топ-10 крупнейших тендеров на прошлой неделе по объему финансирования:

Львовская областная государственная администрация потратит 1,6 млрд гривен на эксплуатацию и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Министерство обороны закупило бронежилеты на сумму 673 миллиона гривен. Компания "Укрэнерго" приступила к реконструкции воздушной линии электропередачи на сумму 614 миллионов гривен. "Укрзализныця" закупила вагоны-цистерны на сумму 481 миллион гривен. Киевская область планирует потратить 450 миллионов гривен на содержание автомобильных дорог общего пользования. Компания "Укргаздобыча" приобрела дизельное топливо на сумму 422 миллиона гривен. Харьковская область приступила к реконструкции моста на автомобильной дороге общего пользования Харьков - Волчанск (пропускной пункт "Чугуновка") на сумму 369 миллионов гривен. В Киевской области местные власти планируют построить новый многоквартирный жилой дом на сумму 320 миллионов гривен. Запорожская область выделила 195 миллионов гривен на содержание автомобильных дорог общего пользования. Власти Днепровской области выделили 176 миллионов гривен на капитальный ремонт улицы Днепровской в ​​городе Павлоград.

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