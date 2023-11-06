Местные жители приглашены принять участие в опросе, выбрать одно из предложенных названий или предложить свой вариант.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала внести изменения в названия 1,4 тысячи населенных пунктов в Украине. С марта в Украине теперь закреплен запрет на присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий, которые ассоциируются с имперской политикой россии, самой рф или лицами, связанными с этими объектами. В этот раз на Днепропетровщине предлагают переименовать один из городов.

В частности, Павлоград, город на Днепропетровщине, имя которого связывают с сыном русской императрицы Екатерины II, Павлом, стоит перед вопросом переименования.

Местные жители приглашены принять участие в опросе, выбрать одно из предложенных названий или предложить свой вариант. В опросе включены варианты, такие как Матвеевск, Славгород, Благомир, а также Павлоград, но уже в честь апостола Павла.

Представители городского совета сообщили, что предложения по переименованию города должны быть поданы до 27 января 2024 года. В противном случае решение о названии города будет принято Верховной Радой самостоятельно.

Стоит напомнить, что город Новомосковск на Днепропетровщине рассматривает возможность изменения своего названия. Выбор доступен из трех предложений: Самар, Новосамарск и Новоселица.

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