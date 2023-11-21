Сообщается, что в городе Желтые Воды едва не произошла трагедия.
Как информируют местные СМИ, ученица 7-го класса выпрыгнула из балкона квартиры, где живет. Квартира школьницы расположена на пятом этаже многоэтажки.
К счастью, трагедии удалось избежать благодаря веткам деревьев. Школьница выжила, однако с травмами была госпитализирована в больницу.
В комнате у школьницы полицейские обнаружили блокнот с запиской, о том, что она решилась покончить с собой в связи с низкими оценками в школе.
Девочка решилась на такой шаг, потому что не хотела огорчать родителей.
Источник: dneprnews.
К слову, недавно сообщалось, что начальник воинской части в Днепропетровской области завладел 3,5 миллионами.
В Днепропетровской области был осужден начальник отделения воинской части, который вместе с сообщником незаконно завладел 3,5 миллионами гривен, выделенными на "боевые" выплаты несуществующим военнослужащим.
Его приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества.
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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, в Днепре продали России важные системы для военных баз.