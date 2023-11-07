Проводится расследование, и злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области обнаружила автоперевозчика, предоставлявшего свои услуги оккупационному "Минтранспорту рф" после захвата Херсона. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно следственному производству, подозреваемый, являющийся директором предприятия, предоставлявшего пассажирские перевозки, согласился на сотрудничество с оккупационными властями во время оккупации Херсона.

Получив поддержку и получив разрешение от так называемой "военной администрации", он организовывал транспортировку между оккупированными населенными пунктами и совершал более 20 пассажирских рейсов ежедневно.

Часть полученных средств мужчина регулярно платил в "бюджет" оккупационных властей.

После деоккупации подозреваемый выехал в город Кривой Рог в качестве переселенца и намеревался открыть новый бизнес по пассажирским перевозкам. В ходе обыска в месте жительства подозреваемого были изъяты документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Однако сотрудники СБУ установили местонахождение этого коллаборанта и задержали его. Пока ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), и он находится под стражей.

Проводится расследование, и злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Действия СБУ в Днепропетровской области координирует областная прокуратура.

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