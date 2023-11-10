На данный момент суд вынес решение, увеличив срок наказания до семи с половиной лет.

Офицера одной из воинских частей Днепропетровской области осудили за присвоение более 3,5 млн. гривен, предназначенных для выплат военнослужащим. Он провернул эту циничную схему вместе со своим помощником. Подробности были опубликованы пресс-службой ДБР.

Для реализации противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и фиктивно устроили на службу в часть около 10 гражданских лиц.

Эти лица, которые фактически не имели никакого отношения к военной службе, получали денежное довольствие, включая доплаты за якобы участие в боевых действиях. Все средства, получаемые «военными», перечислялись организаторам схемы, успевшие присвоить 3,5 млн гривен.

Когда Государственное бюро расследований заинтересовалось этими делами, начальник отделения персонала штаба решил подкупить следователя за 10 тысяч долларов США. Военного задержали в феврале во время передачи взятки.

В августе 2023 года Кировским районным судом города Днепра он признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и приговорен к 4 годам лишения свободы.

На данный момент суд вынес решение и о схемах с выплатами, увеличив срок наказания до семи с половиной лет. Относительно второго участника сделки материалы еще находятся на судебном разбирательстве. По этим делам процессуальное руководство осуществляется специализированной прокуратурой в области обороны Восточного региона.

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.