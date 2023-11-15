В Днепропетровской области с начала года найдено десятки украинцев с этим заболеванием.

Опасный вирус начал распространяться на территории Днепропетровской области. Еще один случай заболевания был обнаружен у 4-летнего ребенка, проживающего вместе с родителями в Кривом Роге. Об этом сообщила детская инфекционистка Светлана Куницына.

Она рассказала, что родители обратились к детскому гастроэнтерологу с жалобами на повышенную температуру, тошноту и изменение цвета кала у своего ребенка. Медицинское освидетельствование и лабораторные исследования подтвердили положительный результат на гепатит A.

В Днепропетровской области с начала года зафиксировано 32 случая гепатита A. В настоящее время изучаются образцы питьевой воды, инфекционная вспышка, связанная с заболеванием в Винницкой области, в регионе не выявлена.

Вирусный гепатит A – это острое заболевание печени, вызванное вирусом гепатита A, который может длительно сохраняться во внешней среде. Специалисты продолжают исследовать возможные источники инфекции.

Стоит отметить, что вирус довольно быстро распространяется, ведь количество людей, имеющих иммунитет, невелико. Чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.

Вакцинация против вирусного гепатита А не входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины.

Источник: Суспільне.

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