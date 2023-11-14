На территории Днепропетровщины завершились поиски четырехлетнего мальчика Завара Калмыкова, пропавшего в пгт. Илларионово 13 ноября. Тело маленького мальчика обнаружили в выгребной яме рядом с магазином, в 10 метрах от последнего известного места его пребывания. Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

Напомним, что мальчик пропал 13 ноября в 14:20 в пгт. Илларионово, Синельниковского района. В поисках участвовали полицейские из Синельниковщины, служащий со служебной собакой, волонтеры и другие спасательные службы. Однако, к сожалению, его не удалось найти живым.

Сегодня, 14 ноября, тело ребенка обнаружили в выгребной яме - как он туда попал пока неизвестно. В целях установления причины смерти тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В этой связи открыто уголовное производство, начато досудебное расследование. Для раскрытия всех обстоятельств происшествия следственно-оперативная группа Синельниковского РУП вместе с криминалистической лабораторией проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства.

Следует напомнить о еще одном несчастном случае с детьми в Днепре. В больницу доставили 5-летнего мальчика и его 1,5-летнего брата, которые вылили на себя кипяток.

У младшего брата диагностировали 50% ожогов тела. У мальчика ожоги головы, шеи, спины, живота, рук и ног ІІ степени. Почти неделю врачи боролись за жизнь мальчика и делали все возможное и невозможное, но сердце мальчика остановилось.

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