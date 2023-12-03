Мужчину задержали правоохранители в январе 2020 года прямо на горячем.

В Днепропетровской области приговорили заместителя председателя поселкового совета к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщается по данным Днепропетровской областной прокуратуры. Стало известно, за что мужчина получил такой срок.

В Криворожском районе осудили главу сельсовета Широковского района за получение взятки в размере 7 тысяч долларов от представителя частного предприятия. Чиновник обещал способствовать положительному решению депутатов по выделению земельного участка под автозаправку в обмен на эти деньги.

Мужчину задержали правоохранители в январе 2020 года, когда он получал взятку. Осужденный отказался признать свою вину. Суд решил наказать заместителя председателя поселкового совета пятью годами лишения свободы.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

Ранее сообщалось о случаях коррупции в Днепропетровской области, в частности, чиновник Госпродпотребслужбы, требовавший взятки за ускорение оформления документации. Также были зафиксированы случаи задержания прокурора при получении взятки и председателя Верховного Суда, пойманного на крупнейшей взятке.

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