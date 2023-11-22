В октябре жители микрорайона Солнечный уже перекрыли проезжую часть в знак протеста.

В Днепре под зданием городского совета прошел митинг, на котором местные жители выразили свой протест против строительства многоэтажки рядом с их жилыми домами на массиве Солнечный. Это уже не первый митинг против строительства.

Один из жителей улицы Любарского Андрей подчеркнул, что на указанном месте недостаточно площади для строительства многоэтажки. Он отметил, что отсутствие паркинга и бомбоубежища делает этот проект невозможным, а намывная почва добавляет сложности в реализации строительства.

Кроме того, житель отметил, что проект предусматривает уничтожение зеленой зоны, важной для дыхания местных жителей.

"Я против строительства этого дома, поскольку он расположен очень близко к дому №60, и его строительство может угрожать существующей структуре", - добавил мужчина.

Он отметил, что митинг является попыткой обратить внимание на эту проблему, а также сообщил, что 28 ноября состоится встреча жителей с секретарем городского совета, Александром Санжарой.

В октябре жители микрорайона Солнечный уже перекрыли проезжую часть в знак протеста против строительства 25-этажного здания рядом с их домами, считая этот проект незаконным. Юлия Сегеда, адвокат, отметила, что проект строительства не отвечает установленным нормам.

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