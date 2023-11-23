В Днепре умер известный врач и педагог.
Умер доцент кафедры инфекционных болезней Днепровского ГМУ, врач-педиатр высшей категории Артем Чергинец.
Известно, что Артем Валерьевич Чергинец работал в Городской больнице №4 ДМР, он спасал детей с инфекционными болезнями.
Кандидат медицинских наук Артем Чергинец преподавал на кафедре инфекционных болезней Днепровского медуниверситета по специальности «детские инфекционные болезни» и «педиатрия».
Студенты знают Артема Валерьевича как выдающегося педагога.
"Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам по поводу преждевременной смерти Артема Чергинца – прекрасного человека, замечательного учителя, опытного врача. Светлая память!", - говорится в сообщении.
Источник: «Наше Місто».
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Как информируют местные СМИ, ученица 7-го класса выпрыгнула из балкона квартиры, где живет. Квартира школьницы расположена на пятом этаже многоэтажки.
К счастью, трагедии удалось избежать благодаря веткам деревьев. Школьница выжила, однако с травмами была госпитализирована в больницу.
В комнате у школьницы полицейские обнаружили блокнот с запиской, о том, что она решилась покончить с собой в связи с низкими оценками в школе.
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