В Днепре остановилось сердце выдающегося врача и педагога, появились подробности.

В Днепре умер известный врач и педагог.

Умер доцент кафедры инфекционных болезней Днепровского ГМУ, врач-педиатр высшей категории Артем Чергинец.

Известно, что Артем Валерьевич Чергинец работал в Городской больнице №4 ДМР, он спасал детей с инфекционными болезнями.

Кандидат медицинских наук Артем Чергинец преподавал на кафедре инфекционных болезней Днепровского медуниверситета по специальности «детские инфекционные болезни» и «педиатрия».

Студенты знают Артема Валерьевича как выдающегося педагога.

"Искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам по поводу преждевременной смерти Артема Чергинца – прекрасного человека, замечательного учителя, опытного врача. Светлая память!", - говорится в сообщении.

Источник: «Наше Місто».

Недавно сообщалось, как в Днепропетровской области 13-летняя девочка решилась на отчаянный шаг из-за плохих оценок в школе.

Как информируют местные СМИ, ученица 7-го класса выпрыгнула из балкона квартиры, где живет. Квартира школьницы расположена на пятом этаже многоэтажки.

К счастью, трагедии удалось избежать благодаря веткам деревьев. Школьница выжила, однако с травмами была госпитализирована в больницу.

В комнате у школьницы полицейские обнаружили блокнот с запиской, о том, что она решилась покончить с собой в связи с низкими оценками в школе.

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