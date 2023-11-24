Одна из жителей, Тамила Диденко, поделилась, что дверь уже разбухла и не закрывается, а внутри все мокрое из-за течений по стенам.

В течение более месяца подвалы пятиэтажного дома в Кривом Роге на Днепропетровщине остаются подтопленными, приводя к разрушению стен, потресканию штукатурки и отклеиванию обоев.

Местные жители, использующие подвалы в качестве укрытия, рассказали, что после собственных ремонтных работ в прошлом году нынешние проблемы с водой существенно усложняют их условия проживания. Об этом стало известно в сюжете Общественного на канале Youtube.

Одна из жителей, Тамила Диденко, поделилась, что дверь уже разбухла и не закрывается, а внутри все мокрое из-за течений по стенам. При этом она отметила, что жители дома самостоятельно отремонтировали подвалы, но теперь ситуация оказалась вне их контроля.

Жители обращались с жалобами в правительственную и городскую горячие линии, однако, по их словам, проблема не была эффективно решена.

"У нас постоянные тревоги. Теперь некуда зайти. Как нам объясняет жилкомцентр, что это старая ветка труб холодной воды, сейчас они обрезаны и по старой ветке все стекает в наш подвал. До сих пор идут споры, никто ничего не делает и не помогает, а мы сидим в сырости», – отметила женщина.

Главная инженер обслуживающей компании, Валентина Кошелева, утверждает, что трубы в доме не повреждены и не вызывают течения. По ее словам, проблема возникла из-за порыва водовода, который привел к подтоплению и повреждению смежных домов.

Пресссекретарь Кривбассводоканала, Инна Михайлова, подтвердила, что вода попадает в подвалы из-за скрытого порыва водовода, что также повлекло за собой подтопление другого дома. Бригада водоснабжающей компании работает на месте происшествия для решения проблемы. После ликвидации порыва водовода планируется откачать воду из подвалов.

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