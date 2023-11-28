Мобилизация в Украине продолжается, между тем в Днепре уклонист получил реальный срок за попытку подкупа военкома.

Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, что в Днепре уклонист передал две тысячи долларов руководителю районного ТЦК и СП.

По словам мужчины, его остановили военные и попросили документ в подтверждение его личности, а затем якобы отвели в автомобиль, где выписали повестку в военкомат в разгар мобилизации в Украине.

Мужчина на суде добавил, что состоит на учете в городе Сумы, поэтому не местный в Днепре.

Сообщается, что за это он был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Как стало известно по приговору Амур-Нижнеднепровского райсуда, летом 2022 года мужчина в кабинете передал подполковнику ВСУ две тысячи долларов.

За эти деньги военный должен поспособствовать избеганию мужчины от призыва в период действия мобилизации в Украине.

Однако офицер сообщил взятку правоохранителей и уклоняющегося от мобилизации в Украине задержали, выдвинув подозрение.

Обвиняемый на судебном заседании пояснил, что в Днепре находится в командировке, поэтому решил не становиться на учет в местный военкомат, из-за того, что постоянно перемещается.

Таким образом, в Днепре по ч. 3 ст. 369 УК уклонист получил 4 года заключения за попытку подкупа военкома.

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