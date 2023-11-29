Жители микрорайона Восточный в Кривом Роге в Днепропетровской области выражают недовольство из-за отсутствия отопления уже две недели. Владислав Новиков, один из жителей, утверждает, что температура в его квартире составляет 14 градусов Цельсия. Чтобы избежать замерзания, жители используют обогреватели. об этом говорится в сюжете Общественного Youtube.

"Мы обогреваемся обогревателями, потому что очень холодно, не хочется заболеть. Махровое одеяло, халаты, мы укутаны, как капуста, сидим», – рассказал мужчина.

Отопление в Кривом Роге было запущено 10 ноября. Однако, по словам главы ОСМД Елены Рыбки, в батареях скапливается много воздуха, и его приходится выводить несколько раз в сутки. В течение двух-четырех часов воздух снова поступает. Таким образом, жителям многоэтажки в этом месяце придется оплатить тепло, которого не было.

"Из-за того, что наши дома находятся очень высоко, у нас идет воздух с трассы, с самой подачи. Пол дома у меня работает, другая половина у меня мерзнет. Люди получают платежки в соответствии с узлом учета нашего счетчика, но тепла они так и не увидели. В квартирах по 11-13 градусов, – рассказала Елена Рыбка.

Глава ОСМД Наталья Сильнова утверждает, что поставки отсутствуют из-за прорыва на теплотрассе.

Наталья подчеркнула, что работники теплоцентрали дважды откачивали воду из подвала их дома, однако порыв так и не был найден. Главы ОСМД написали коллективное обращение в Криворожскую теплоцентраль, требуя устранения порывов и перерасчет оплаты за тепло. Ответа им пока не последовало.

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