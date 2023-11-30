За нарушение этого ограничения предусмотрен штраф в размере до 680 гривен, особенно злостным нарушителям может грозить штраф до 85 000 гривен.

С 1 декабря на территории Днепропетровщины временно будет введен запрет на отлов раков. Это ограничение будет действовать на всех водных объектах, за исключением Каменского и Днепровского водохранилищ, где она стартует с 15 декабря. Об этом сказано на странице Днепропетровского рыбоохранного патруля в Facebook.

Запрет продлится до 30 июня 2024 года и будет направлен на сохранение популяции раков во время их спаривания и вынашивания икры.

За нарушение этого ограничения предусмотрен штраф в размере до 680 гривен, особенно злостным нарушителям может грозить штраф до 85 000 гривен или длительное ограничение свободы до трех лет.

Нарушителям также придется компенсировать ущерб в размере 3332 гривен за каждого незаконно выловленного рака. Эти меры направлены на обеспечение восстановления и сохранения разнообразия раков в водных ресурсах региона.

Также отныне ущерб, причиненный рыбному хозяйству, будет рассчитываться по единому подходу - не разделяя нарушителей на физических и юридических лиц.

Штраф за незаконный отлов одного экземпляра:

форели - 7 225 грн

сома - 5 117 грн

сазана (карпа) - 3 706 грн

толстолобая - 3 638 грн

белого амура – ​​3 638 грн

судака – 3 587 грн

щуки – 3 468 грн

окуня – 3 162 грн

леща – 1 649 грн

белья (жереха) - 1 649 грн

лина - 1 598 грн

головня - 1 598 грн

чехони - 1 581 грн

рыбца – 1 581 грн

синяка - 1 581 грн

сплетни (тарани) – 1 564 грн

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