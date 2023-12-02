Военный утверждал, что боеприпас забыл сдать в воинскую часть, где недавно проходил службу.

На железнодорожном вокзале Днепра задержали военного с гранатой в рюкзаке. Это произошло еще весной. Сегодня стало известно, как наказали военного. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Напомним, что история произошла 9 марта на вокзале в Днепре. Тогда во второй половине дня полицейские охраны остановили мужчину в военной форме, у которого среди личных вещей был корпус гранаты Ф-1 со страстью. Опасная находка была обнаружена с помощью интроскопа.

Военный утверждал, что боеприпас забыл сдать в воинскую часть, где недавно проходил службу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и правонарушителя передали в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Полиция сразу же направила боеприпас на экспертизу.

Мужчина признался на суде, что привез с собой осколочную наступательную ручную гранату типа М67 из зоны боевых действий. Отмечено, что он вложил гранату в рюкзак и забыл ее наличие. Боеприпас обнаружила система досмотра багажа на вокзале Днепра.

Суд в Кировском районе признал военного виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и установил наказание в виде ареста на один месяц с отбыванием наказания на гауптвахте.

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