В городе Кривой Рог будет рассматриваться дело по обвинению мошенника, который продавал автомобили и квадрокоптеры для Вооруженных Сил Украины, но отказался выполнять свои обязательства после получения предоплаты в размере 3 миллионов гривен.

Этот 36-летний житель Кривого Рога публиковал объявления на известных интернет-площадках, приглашая военных и волонтеров покупать автомобили и квадрокоптеры по указанной цене.

После получения предоплаты от потенциальных покупателей, включая военных и волонтеров, искавших технику для ВСУ, обвиняемый отказывался выполнять свои обязательства. Согласно расследованию, 25 граждан разных регионов Украины стали жертвами мошеннической деятельности этого мужчины, который нанес им почти 3 миллиона гривен ущерба.

Во время санкционированных обысков в месте жительства обвиняемого правоохранители изъяли разнообразную электронную и банковскую информацию, в том числе мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, электронные накопители, банковские карты, черновые записи и денежные средства.

Обвиняемому инкриминируется совершение мошенничества со значительным ущербом (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Уведомление о подозрении мужчине поступило 27 сентября, а на данный момент обвинительный акт направлен в суд. Досудебное расследование проводили следователи Криворожского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области под руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры и оперативной поддержкой Управления противодействия киберпреступлениям области.

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