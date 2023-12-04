Этот 36-летний житель Кривого Рога публиковал объявления на известных интернет-площадках, приглашая военных и волонтеров покупать автомобили и квадрокоптеры по указанной цене.
После получения предоплаты от потенциальных покупателей, включая военных и волонтеров, искавших технику для ВСУ, обвиняемый отказывался выполнять свои обязательства. Согласно расследованию, 25 граждан разных регионов Украины стали жертвами мошеннической деятельности этого мужчины, который нанес им почти 3 миллиона гривен ущерба.
Во время санкционированных обысков в месте жительства обвиняемого правоохранители изъяли разнообразную электронную и банковскую информацию, в том числе мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, электронные накопители, банковские карты, черновые записи и денежные средства.
Обвиняемому инкриминируется совершение мошенничества со значительным ущербом (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Уведомление о подозрении мужчине поступило 27 сентября, а на данный момент обвинительный акт направлен в суд. Досудебное расследование проводили следователи Криворожского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области под руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры и оперативной поддержкой Управления противодействия киберпреступлениям области.
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