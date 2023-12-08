В Днепре тысячи покупателей, ожидая открытия секонд-хенда, вызвали ажиотаж, достигший своего апогея в виде выломанной двери.

Об этом сообщает Открытый, ссылаясь на информацию по Telegram-каналу "Труха Днепр".

Зафиксировано, что камеры видеонаблюдения зафиксировали практически два десятка мужчин и женщин, ожидавших открытия магазина. С мгновением, когда дверь распахнулась, тысячная толпа непрерывно начала входить внутрь. Толханина привела к тому, что дверь сломалась.

Похожие "штурмы" секонд-хенд регулярно происходят перед поставкой нового товара.

Недавно Politeka писала, что вор вынес 350 килограммов продуктов из овощной базы.

21 ноября, по согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Во время обыска в ее месте жительства был изъят мобильный телефон с поличным. На данный момент по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.