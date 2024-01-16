Все четырех участников инцидента удалось найти и допросить. Выяснилось, что нарушителями являются три человека в возрасте 21, 20 и 35 лет, а также 19-летняя студентка.

В городе Желтые Воды на западе Днепропетровской области произошло событие, во время которого группа нарушителей, нарушая комендантский час, атаковала полицейских. По информации местных СМИ, ссылающейся на собственные источники, инцидент произошел ночью на улице Казацкой Славы.

Патрульная группа заметила компанию из трех мужчин и одной женщины, которая находилась в общественном месте во время действующего комендантского часа. Полицейские подошли к ним с целью установления их личности. При взаимодействии один из мужчин вытащил газовый баллончик и напал, распыляя вещество в лицо правоохранителям. В результате этого нападения полицейские получили химические ожоги слизистой глаз.

Всех четырех участников инцидента удалось найти и допросить. Выяснилось, что нарушителями являются три человека в возрасте 21, 20 и 35 лет, а также 19-летняя студентка 3-го курса Криворожского филиала Одесского Национального юридического университета. 21-летнему мужчине, совершившему нападение с газовым баллончиком, было предъявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов на проспекте Нигояна злоумышленники напали на мужчину. Днепрянина избили и отрезали ухо. По словам потерпевшего, нападавших он не видел, но утверждает, что их было несколько. На место прибыли медики и патрульные. Пострадавшему была оказана необходимая первая помощь. Все детали происшествия будут выяснять следователи.

Источник: Днепр Оперативный.

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