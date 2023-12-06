В квартире общежития в Долгинцевском районе Кривого Рога обнаружили тела мертвых кошек и истощенных собак, живших в закрытых клетках и переносках.

Информацию об этом получили волонтеры убежища "Перчатка", их помощь обратились за ней местные жители.

Жители общежития на улице Домностроителей сообщили, что женщина, проживавшая в квартире, где были найдены мертвые животные, получала деньги от владельцев за содержание и уход за кошками и собаками. Она отчитывалась, что предоставляет полноценный уход за их жизнью, но большинство животных скончались от голода. Некоторые трупы животных женщина пыталась скрыть, смывая их в унитазе, что вызывало соседские жалобы на неприятный запах.

Следствие, начатое Криворожским районным управлением полиции, рассматривает это дело по статье 299 Уголовного кодекса Украины, касающейся жестокого обращения с животными.

Также установлено, что 24-летняя женщина получала денежное вознаграждение от волонтеров за "передержку" животных и обещала предоставлять им надлежащий уход. Однако из-за безнадзорности восемь котят погибли. Волонтеры "Перчатка" сообщили, что спасением стали доброжелательные люди, которые выкупили и должным образом осмотрели спасенных животных.

Читайте также:

В Кривом Роге мошенник украл миллионы, предназначенные для ВСУ: что ему угрожает

Негодяи украли памятную плиту защитника в Кривом Роге: "забросали помидорами и..."

Водитель на Днепропетровщине отказал в помощи пассажиру в инвалидной коляске: его наказали