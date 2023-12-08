В спецоперации и обысках приняли участие около 100 правоохранителей города и области.

В ходе спецоперации полиции в Днепре, которая длилась два дня, были задержаны три человека, принадлежавшие к организованной преступной группировке. Около 100 стражей порядка принимали участие в этой операции. Подробности уведомилив пресс-службе Национальной полиции Днепропетровщины.

Задержание произошло 1 декабря в одном из гаражных кооперативов города, где провели 16 обысков по местам жительства, в гаражах и автомобилях задержанных.

Во время обысков было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, в том числе 21 пистолет, семь пистолетов-пулеметов, 14 ружей, пять винтовок, 10 автоматов Калашникова, около 25 тысяч патронов разного калибра, 36 противотанковых гранатометов, 36 противотанковых гранатометов. и другое оборудование. Кроме того, было конфисковано 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен и пять автомобилей премиум-класса.

Всем задержанным предъявлено подозрение согласно части 2 статьи 28 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. За ними избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие начало уголовное производство по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также изучают причастность других лиц к совершенным преступлениям и пути поступления боеприпасов.

В спецоперации и обысках приняли участие около 100 правоохранителей города и области, включая сотрудников отдела криминальной полиции Днепровского РУП, управления уголовного розыска и уголовного анализа ГУНП. Силовую поддержку обеспечивали спецназовцы КОРД и полка полиции особого назначения.

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