В суд в отношении мужчины направлен обвинительный акт - ему грозит до трех лет лишения свободы.

На Днепропетровщине будут судить жителя Верховцева, которого обвиняют в мошенничестве и заблуждении десятков человек. Мужчину разоблачили в августе 2023 года. Детали дела уведомилив пресс-службе областной прокуратуры.

Расследование установило, что обвиняемый размещал фиктивные объявления о продаже одежды на известных торговых интернет-площадках. Потенциальные покупатели производили полную оплату за товар на банковские карты мошенника, однако не получали заказанную одежду.

В течение 2022-2023 годов обвиняемый в мошеннических действиях обманул 60 человек из разных регионов Украины, нанеся в сумме миллион гривен ущерба.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правонарушения были изъяты его банковские карты, телефоны, сим-карты и денежные средства.

Мужчину обнаружили в августе 2023 года, и на данный момент его недвижимое имущество арестовано по решению суда по ходатайству прокурора. В суд в отношении мужчины направлен обвинительный акт по факту мошенничества (части 1, 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Важно отметить, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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