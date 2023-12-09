38-летний местный житель подозревается в сбыте наркотиков из рук в руки.

В Днепре разоблачили 38-летнего местного жителя Подозреваемому было предъявлено обвинение по статье 307 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому днепрянину грозит до десяти лет за решеткой.

Подробности уведомили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

По данным полиции, мужчину при силовой поддержке спецназовцев задержали в его доме. Задержанному сообщили о подозрении по статье 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения. В случае признания виновности ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Также стоит отметить, что в Желтых Водах на Днепропетровщине полиция разоблачила 21-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте психотропных веществ методом "из рук в руки". В результате санкционированного обыска в его доме правоохранители изъяли 174 прозрачных зип-пакета и 167 полимерных ампул с кристаллическим веществом, содержащим особо опасные психотропные вещества, такие как PVP и метамфетамин.

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