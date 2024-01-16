Днепропетровщина потеряла на войне двух военных – Максима Келипа и Алексея Титаренко.

Днепропетровщина понесла потери на войне – Максим Келип из Кривого Рога и Алексей Титаренко, чья семья эвакуировалась из Донетчины во время полномасштабного вторжения, покинули этот мир.

Максим Келип скончался в Богуславской центральной больнице. Об этом уведомили на странице компании "АрселорМиттал Кривой Рог" в Facebook.

Максим начал свою карьеру на предприятии в 2000 году. Начав как помощник в железнодорожном цехе №2 транспортного департамента, он рос до машиниста тепловоза. В последнее время он работал на железнодорожной станции Восточной. Военную службу начал в апреле прошлого года.

"Максим Келип был талантливым, перспективным работником с искренним и добрым сердцем, чистой и светлой душой, всегда с открытой улыбкой. На него можно было положиться, он был надежным другом, всегда готовым помочь по любым делам», – поделился его коллега Дмитрий Скобедин.

Во время выполнения боевого задания в Ивановке Купянского района Харьковщины погиб военный Алексей Титаренко.

Алексей родился в селе Ольшанка Коростеневского района Житомирской области. До наступления полномасштабного российского вторжения он вместе с семьей жил в Новоселке Донецкой области. С сентября 2022 г. был зарегистрирован в Покровской общине как переселенец.

6 марта 2023 Алексей Васильевич присоединился к Вооруженным силам Украины.

"Он был крепок духом, добрый и жизнерадостный человек, мечтавший о счастливом будущем для себя и своей страны. Отдав самое ценное – жизнь, он оставил след в сердцах близких и товарищей, – говорится в сообщении. Военному было 46 лет.

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