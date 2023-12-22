В Украине в зимний период предусмотрены новые штрафы, но их платить должны не все.

В Днепре будут штрафовать по-новому. Впереди жителей Днепра и Днепропетровщины ждет настоящая зима с морозами, снегом и гололедицей. Руководители различных организаций и предприятий несут ответственность за безопасность жизни и здоровья горожан, включая обязанность вовремя убирать снег и обрабатывать дорожки в случае гололеда.

За халатность в выполнении этих задач предусмотрены административные штрафы.

В случаях, когда обязанности не выполняются, выдается предписание, требующее их выполнения. В случаях невыполнения выписывается административный протокол, и лицо приглашается на админкомиссию, где определяется сумма штрафа. Размеры штрафов стандартные: от 340 грн. для физических лиц до максимальных 1700 грн. для юридических лиц.

За последний год в Днепре было выписано 308 предписаний и 14 административных протоколов и заплачены трафы. В текущем году издано около 70 предписаний, но административные протоколы еще не составлялись.

По словам начальника инспекции, основные трудности возникают с крупными предприятиями, которые считают более выгодным уплатить штраф, чем тратиться на содержание дворников. Особые проблемы возникают с крупными предприятиями, имеющими большие территории, и их руководители считают, что уплата штрафа в 1700 гривен ежемесячно выгоднее, чем содержание необходимого персонала.

К сожалению, пока не предусмотрены значительные штрафы для таких руководителей.

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