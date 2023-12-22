Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон с перепиской с российским куратором и гранату Ф1.

В городе Днепр осудили местного жителя, который передавал российской федерации информацию об украинских военных, движении техники и результатах ракетных обстрелов. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Согласно сообщению, лицо, которое было осуждено, работало в компании мобильной связи. В начальный период полномасштабной агрессии мужчина вступил в добровольное сотрудничество с представителем Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Осужденный передавал информацию о местонахождении территориального управления Национальной гвардии, движении подразделений украинских военных и перемещении военной техники. Он также фиксировал последствия ракетных обстрелов, включая разрушение железнодорожного узла в Павлограде. Осужденный тайно фотографировал и видеоснимал объекты, отправив данные российским спецслужбам с подробным описанием на электронных картах.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон с перепиской с российским куратором и гранату Ф1.

На суде обвиняемый отказался признать свою вину, но заявил ходатайство о проведении по отношению к нему процедуры обмена. Суд первой инстанции переквалифицировал действия осужденного в соответствии со статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуроры не согласились с решением суда и подали апелляцию. Апелляционный суд поддержал прокуратуру и установил новый срок заключения — 15 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

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