Перед тревогой в Кривом Роге раздался взрыв, местных просят не оставлять укрытий.

Сообщается о взрывах в Кривом Роге.

После сообщений о взрывах в регионе объявили тревогу.

Мониторинговые паблики пишут о летящих на город ракетах С-400.

Также сообщается о двух ракетах С-400 курсом на Кропивницкий — пишут мониторинговые Tg-каналы.

Все детали выясняются.

"А нас после взрыва всех на диване тряхнуло, как при землетрясении",

"Хорошо так бахнуло",

"очень громко",

"Очень сильно ужаснуло у меня дом затрясся",

"У меня кошки с подоконника упали после взрыва, не знал что они так быстро могут бегать", - пишут в комментариях местные.

Накануне сообщалось о пожаре в общежитии Светальского.

Сегодня, 23 декабря, ранним утром загорелась квартира на первом этаже, из-за задымления 47 жителей эвакуировались с девятиэтажки, известно, что среди них 13 детей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели оперативно потушили пламя, сообщается, что выгорело имущество в комнате на площади 12 м².

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

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