Сообщается о взрывах в Кривом Роге.
После сообщений о взрывах в регионе объявили тревогу.
Мониторинговые паблики пишут о летящих на город ракетах С-400.
Также сообщается о двух ракетах С-400 курсом на Кропивницкий — пишут мониторинговые Tg-каналы.
Все детали выясняются.
"А нас после взрыва всех на диване тряхнуло, как при землетрясении",
"Хорошо так бахнуло",
"очень громко",
"Очень сильно ужаснуло у меня дом затрясся",
"У меня кошки с подоконника упали после взрыва, не знал что они так быстро могут бегать", - пишут в комментариях местные.
Накануне сообщалось о пожаре в общежитии Светальского.
Сегодня, 23 декабря, ранним утром загорелась квартира на первом этаже, из-за задымления 47 жителей эвакуировались с девятиэтажки, известно, что среди них 13 детей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Спасатели оперативно потушили пламя, сообщается, что выгорело имущество в комнате на площади 12 м².
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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.
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