В Кривом Роге люди устроили давку во время открытия супермаркета, в котором пообещали раздать бесплатно некоторые продукты.

Открытие нового супермаркета превратилось в массовую давку.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в супермаркете накануне пообещали каждому посетителю "вручить" бесплатный килограмм муки и литр масла.

"АТБ пообещали подарки в виде килограмма муки и литра масла, поэтому у людей «выпали фары» и они превратились в зверей", - пишут в телеграм-канале "Труха".

В сети часть комментаторов осудили поведение криворожан, однако нашлись и те, кто с понимание отнесся к "жажде" людей бесплатно получить продукты:

"Боже докатились, за кг борошна и 1 литра олии такое чудить?",

"Это не от хорошей жизни",

"зачем это позориться за 1кг муки и 1 литром масла. Мука в АТБ стоит 2кг 28 грн., растительное масло по акции 40грн. Пойдите и купите",

"может у них просто денег нет и они ломятся чтобы хоть что-то урвать?",

"Люди что с вами?", - пишут в сети.

К слову, недавно в Днепре тысячи покупателей, ожидая открытия секонд-хенда, вызвали ажиотаж, достигший своего апогея в виде выломанной двери.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали практически два десятка мужчин и женщин, ожидавших открытия магазина.

С мгновением, когда дверь распахнулась, тысячная толпа непрерывно начала входить внутрь. Толханина привела к тому, что дверь сломалась.

Похожие "штурмы" секонд-хенд регулярно происходят перед поставкой нового товара.

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