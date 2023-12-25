Открытие нового супермаркета превратилось в массовую давку.
Как сообщают местные телеграм-каналы, в супермаркете накануне пообещали каждому посетителю "вручить" бесплатный килограмм муки и литр масла.
"АТБ пообещали подарки в виде килограмма муки и литра масла, поэтому у людей «выпали фары» и они превратились в зверей", - пишут в телеграм-канале "Труха".
В сети часть комментаторов осудили поведение криворожан, однако нашлись и те, кто с понимание отнесся к "жажде" людей бесплатно получить продукты:
"Боже докатились, за кг борошна и 1 литра олии такое чудить?",
"Это не от хорошей жизни",
"зачем это позориться за 1кг муки и 1 литром масла. Мука в АТБ стоит 2кг 28 грн., растительное масло по акции 40грн. Пойдите и купите",
"может у них просто денег нет и они ломятся чтобы хоть что-то урвать?",
"Люди что с вами?", - пишут в сети.
К слову, недавно в Днепре тысячи покупателей, ожидая открытия секонд-хенда, вызвали ажиотаж, достигший своего апогея в виде выломанной двери.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали практически два десятка мужчин и женщин, ожидавших открытия магазина.
С мгновением, когда дверь распахнулась, тысячная толпа непрерывно начала входить внутрь. Толханина привела к тому, что дверь сломалась.
Похожие "штурмы" секонд-хенд регулярно происходят перед поставкой нового товара.
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