Полицейские Кривого Рога разоблачили псевдоволонтера, который обещал приобрести амуницию на нужды украинских защитников.

Как сообщили в полиции Кривого Рога, к мошенническим действиям причастен 41-летний мужчина.

Подозреваемый пообещал приобрести плиты для бронежилетов для бойцов ВСУ.

Также сообщается, что его обязательным условием являлась предоплата для закупки товара.

Однако, получив деньги на банковскую карту, фигурант оборвал связь с заказчиком.

Сумма нанесенного ущерба составляет примерно 20 тысяч гривен.

Средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

7 декабря полицейские провели обыск по месту жительства мужчин - были обнаружены и изъяты: банковские карты, телефон, сим-карты и компьютерная техника.

Фигуранту дела сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, в Житомире полиция разоблачила псевдоволонтера, который собирал деньги на дроны и лечение военным, однако использовал полученные средства для собственных нужд.

Эту информацию обнародовала пресс-служба полиции Житомирской области в отчете.

Мужчина размещал объявления о сборе средств, используя реквизиты банковских карт своих знакомых и родственников.

Однако собранные деньги он использовал для личных нужд.

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