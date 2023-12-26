Злоумышленником оказался местный житель в возрасте 27 лет, у которого была в руке граната Ф-1.

В ходе полицейской спецоперации в Днепре задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату. В доме были маленькие дети подозреваемого двух и четырех лет. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции.

Сообщение об этом инциденте поступило в милицию Днепра 25 декабря около 10 часов вечера. На место происшествия срочно отправились спецназовцы КОРД. Руководитель операции – начальник ГУНП в Днепропетровской области Александр Ганжа рассказал, что в результате совместных и профессиональных мероприятий спецназовцы забрали оружие и задержали мужчину на месте происшествия.

Злоумышленником оказался местный житель в возрасте 27 лет, у которого была в руке граната Ф-1.

Во время последующего обыска в помещении полиция обнаружили четыре других гранаты и дымовые шашки. Злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В отношении этого инцидента зарегистрированы сведения в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное содержание оружия и боеприпасов). Также рассматривается вопрос внесения информации в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

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