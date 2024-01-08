Женщина из Кривого Рога подозревается в мошенничестве, обманув шестерых граждан из разных областей Украины.

Криворожские правоохранители сообщили о подозрении 48-летней женщине. Ей инкременируют мошенничество под предлогом трудоустройства. Подробности этого дела были сообщены пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Женщина из Кривого Рога подозревается в мошенничестве, обманув шестерых граждан из разных областей Украины на сумму почти 50 тысяч гривен. Полиция вместе с киберполицией и оперативниками обнаружили злоумышленницу, которая в сети размещала объявления об услугах по поиску работы за границей.

Одним из условий была подписка на получение пакета документов для трудоустройства. После получения денег злоумышленница прекращала любое общение.

Во время обыска в месте жительства подозреваемой правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты с записями и фейковые договоры о трудоустройстве.

С согласия Криворожской центральной окружной прокуратуры женщине объявили подозрение по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что полиция Синельниковщины на Днепропетровщине задержала мужчину, который обманул граждан почти на 100 тыс. гривен. Под предлогом сбоя в системе банка фигурант выманивал у потерпевших персональные данные банковских карт, после чего деньги со счетов потерпевших переводил на собственные счета.

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