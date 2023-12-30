Подозреваемые обманули 10 человек из разных областей Украины, которым нанесен ущерб на 1,2 млн грн.

Двое жителей Никопольского района Днепропетровской области подозреваются в совершении мошеннических действий, в частности, в продаже на самом деле не существующих автомобилей с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном веб-сайте областной прокуратуры.

По следственным данным, подозреваемые размещали объявления о продаже микроавтобусов на известной торговой интернет-площадке с доставкой из-за границы по привлекательным ценам. Военные и волонтеры, искавшие транспортные средства для ВСУ, вносили предоплату и оплату на банковские карты, но не получали ни одного товара.

Таким образом, подозреваемые обманули 10 человек из разных областей Украины, которым нанесен ущерб на 1,2 млн грн.

Во время проведенных санкционированных обысков в местах проживания обвиняемых были изъяты автомобили, банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты, оружие и боеприпасы к ней, а также компьютерная техника. Общая стоимость изъятых материалов составляет почти 800 тысяч гривен.

Обеим мужчинам было предъявлено подозрение по части 2 статьи 15 и частям 2 и 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос применения предупредительных мер, таких как содержание под стражей.

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