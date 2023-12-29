В Днепре вблизи мест попадания приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.
В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города
Как сообщил мэр Филатов, в результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые.
"Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - говорится в сообщении.
Также известно, что в Днепре отменили новогодние мероприятия для детей из-за массированных ракетных обстрелов города.
Из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. - в здании медучреждения выбиты окна.
По предварительным данным, враг попал в ТРЦ города Днепр.
Враг утром 29 декабря запустил по территории всей Украины ракеты. Сильные взрывы прогремели в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.
Ранее стало известно об ударе по Контопу Сумской области.
В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто.
О погибших сообщили и в Офисе Президента.
В Киеве пострадали семеро человек.
В Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.
В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.
В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений.
В Дарницком районе есть повреждение жилого дома.
По словам жителей Киева, в городе раздаются сирены "скорых".
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