В Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки 29 декабря.

В Днепре вблизи мест попадания приостановили движение общественного транспорта. На перекрестках работают регуляторы.

В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города

Как сообщил мэр Филатов, в результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые.

"Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Днепре отменили новогодние мероприятия для детей из-за массированных ракетных обстрелов города.

Из-за ракетного удара в Днепре поврежден роддом. - в здании медучреждения выбиты окна.

По предварительным данным, враг попал в ТРЦ города Днепр.

Враг утром 29 декабря запустил по территории всей Украины ракеты. Сильные взрывы прогремели в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

Ранее стало известно об ударе по Контопу Сумской области.

В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто.

О погибших сообщили и в Офисе Президента.

В Киеве пострадали семеро человек.

В Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома.

По словам жителей Киева, в городе раздаются сирены "скорых".

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