В Днепре сегодня, 30 декабря, местные сообщают о сильных взрывах.

Накануне раздавался сигнал воздушной тревоги, жителей предупреждали о ракетной опасности.

После чего прогремели взрывы.

По состоянию на 12:30 об официальной информации о взрывах не поступало, о пострадавших тоже нет данных.

Также известно, что под Запорожьем сегодня сбили ракету, сообщает ОВА.

К счастью, обломки упали на открытой территории в окрестностях города, поэтому информации о пострадавших и погибших не поступало.

К слову, правоохранители показали последствия вчерашней атаки Никополя и района.

Напомним, 29 декабря враг избивал по Никопольщине из артиллерии и атаковал БпЛА.

Из-за обломков снарядов были ранены трое мужчин: двое 29-ти и один 49-ти лет.

Также известно, что в Днепре коммунальщики отремонтировали поврежденные дома, в которых в результате атаки были выбиты окна.

Известно, что в настоящее время завершено 90% работ, закрыты окна в пострадавших домах по улице Алана Шепарда 11 и 13 – их закрывают пленкой и osb листами.

Коммунальщики работали с самого утра до комендантского часа, сегодня работа продолжаются.

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