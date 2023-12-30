Для участия в программах необходимо подать заявление - это можна сделать в онлайн.

Жители Днепра, потерявшие своих родственников в результате ракетной атаки на город 29 декабря, могут получить денежную помощь. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Денежная помощь предоставляется в размере 300 тысяч гривен. Финансирование предоставляется из областного бюджета, чтобы скорректировать финансовые затруднения. Для этого необходимо подать заявление и добавить все необходимые документы. Они принимаются управлением по работе с обращениями граждан ОВА.

Также владельцы поврежденных жилых помещений могут воспользоваться программой "является Восстановление" и получить до 500 тысяч гривен. Лицам, чье жилье полностью разрушено, доступен сертификат на приобретение нового жилья.

Для участия в программах необходимо подать заявление через портал "Дія".

Что касается ракетной атаки по Днепру 29 декабря 2023, то напомним - российская армия утром в этот день атаковала город ракетами, направленными, в частности, в торговый центр и роддом. В результате этой атаки погибли шесть человек, а 30 получили травмы.

К утру 30 декабря в городских больницах находится 16 раненых, находящихся в стабильном состоянии, преимущественно средней тяжести. Медицинские работники оказывают пациентам необходимую помощь.

Полиция уже развернула мобильный пункт приема обращений для лиц, чье жилье повреждено в результате ракетной атаки по Днепру. Этот пункт действует во дворе домов №7 и №9 по улице Алана Шепарда.

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