Враг продолжает бить по Никопольщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе известно о трех пострадавших - двое мужчин и женщина. В районном центре разрушениям подверглась аптека, офисное здание, а также два микроавтобуса и два легковых автомобиля.

Кроме того, сообщается о взрывах в Кривом Роге.

Ранее стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший в Днепре от массированной ракетной атаки утром 29 декабря. Медикам, к сожалению, не удалось спасти 45-летнего мужчину.

В целом тот террористический акт в Днепре унес жизни семи человек. 18 пациентов остаются в больницах, в том числе полуторагодовалый мальчик.

Кроме того, под вражескими обстрелами снова оказалась Кировоградская область. Как сообщили в областной военной администрации, сработали силы ПВО.

В Кропивницком районе зафиксировано повреждение линии электропередач и хозяйственного здания. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты били по Никопольщине артиллерией и беспилотниками. В результате атак ранена 65-летняя женщина, повреждены админздание и коммунальное предприятие, на территории агрофирмы вспыхнул пожар.

В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия, возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

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