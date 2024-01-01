Полицейские Никопольщины активно собирают доказательства об обстрелах, которые случились перед Новым годом и ночью.

31 декабря с 10 утра до поздней ночи российские войска обстреливали районный центр и две сельские общины Никопольщины. Также враг напал на одно из предприятий в городе Днепр. Подробности новой атаки россиян на мирные города Днепропетровщины рассказали в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

В ходе атаки 60-летний житель Никополя получил ранения на автозаправочной станции, а его автомобиль получил повреждение от обломков снарядов. Правоохранители отправились на место происшествия, чтобы зафиксировать последствия обстрелов.

Кроме того, супружеская пара в городе попала под обстрел. Российские войска атаковали автомобили местных жителей, повредили автозаправочную станцию, частные дома, аптеку, школу, дорожное покрытие и коммунальное предприятие. В результате обстрела были разбиты окна, повреждены крыша и стены, а фасады зданий получили серьезные повреждения. Также повреждены линии электроснабжения.

Полицейские Никопольщины активно собирают доказательства об обстрелах, которые случились перед Новым годом и ночью. Оккупанты непрерывно продолжают атаковать и разрушать жизнь мирного населения в районе.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января, армия российской федерации атаковала город и область "Шахедами". Отмечено, что несколько групп ударных дронов отправились из Николаева и акватории Черного моря в направлении Одессы. В результате ночной атаки со стороны россии, в Одессе есть один погибший и многочисленные травмированные.

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