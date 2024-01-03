Днепропетровщина потеряла двух бойцов – Андрея Юракова из Марганца и Антона Бородайкевича из Павлограда.

Днепропетровщина потеряла двоих бойцов. Так, в Днепропетровской области потеряны два защитника: Андрей Юрак из Марганца и Антон Бородайкевич из Павлограда.

2 января община Марганца попрощалась с 47-летним капитаном Андреем Юраковым, умершим во время отпуска дома, согласно информации, обнародованной в Telegram -каналы Марганецкого городского совета.

"Героическое сердце воина перестало сражаться 30 декабря 2023 года. Он был Человеком с большой буквы. Всегда готов прийти на помощь, добрый, порядочный, отзывчивый, с большой душой и открытым сердцем. Он никогда не мог стоять в стороне от чужого горя", - говорится в сообщении.

Родные, близкие, собратья, военные, представители городской власти и местные жители почтили память воина. Церемонию отпевания провел военный капеллан о. Виктор.

О гибели военного Антона Бородайкевича доложено на веб-сайте Павлоградского городского совета. 29-летний боец ​​погиб 25 декабря во время выполнения боевого задания в Луганской области.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты. Доземный поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою", - говорится в сообщении Павлоградского городского совета.

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