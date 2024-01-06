По данным областных властей, в результате вражеских обстрелов 13 частных домов и 6 хозяйственных построек.

Армия россии снова атаковали город Никополь в Днепропетровской области. Результатом этих преступных действий русских войск стали гибель и ранение среди мирного населения. Армия рф использовала стандартную тактику обстрела жилых домов. Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации представителя местных властей, террористы совершили нападение на Никополь рано утром 6 января, используя тяжелую артиллерию для атаки на гражданских жителей.

В результате военного преступления российской армии погиб 45-летний мужчина, а 16-летняя девушка и 66-летний мужчина получили ранения. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в городе. По данным областных властей, в результате вражеских обстрелов 13 частных домов и 6 хозяйственных построек получили повреждения, а также повреждены транспортные средства, линии электропередач и газопровод.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что вместе с другими правоохранительными органами принимает все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами. Под ее процессуальным руководством начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последние новости Украины:

Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.

Также писала Politeka, в Днепре продали рф важные системы для военных баз.