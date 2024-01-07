Не удается своевременно очищать все районы города от мусора. Это приводит либо к увеличению бремени на оставшихся работать, либо к расходу дополнительного времени на работу.

Город Днепр сталкивается с серьезными проблемами в сфере утилизации мусора из-за нехватки кадров в коммунальном хозяйстве. Отмечается, что более половины работников коммунальных служб покинули свои должности в связи с мобилизацией. Об этом рассказали в сюжете "5 канала".

Вместо необходимых 40 мусоровозов, ежедневно на улицы выезжает всего 30, поэтому коммунальщикам приходится работать на грани своих возможностей.

Водители мусоровозов становятся перед вызовом занимать обязанности своих мобилизованных коллег, что приводит к значительному увеличению рабочей нагрузки. Руководство коммунальных служб признает, что из-за отсутствия персонала не удается своевременно очищать все районы города от мусора. Это приводит либо к увеличению бремени на оставшихся работать, либо к расходу дополнительного времени на работу.

Владельцы мусоровозов рассказывают о необходимости работать вдвоем, а иногда и в ночное время, чтобы обеспечить эффективную утилизацию мусора. Нехватка кадров связана с тем, что многие работники коммунальной службы призвали в армию. Новые кадры не спешат занимать их места, поскольку часто после официального трудоустройства новых работников призывают в военкомат.





Дефицит кадров особенно ощутим среди водителей, и руководство коммунальной службы активно ищет способы привлечь новых работников. В связи с этим городские коммунальщики призывают жителей Днепра внимательнее сортировать мусор, делать его компактным и оставлять на специально отведенных местах.

В противном случае коммунальщики не смогут вовремя забирать мусор, что может привести к ухудшению санитарной ситуации в городе.

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