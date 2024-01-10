СБУ провела спецоперацию в Днепре и задержала дежурного вражеского агента.
Как сообщили СБУ, чиновник одной из узловых станций Укрзализныци выполняя задачи врага собирал данные о железнодорожных маршрутах, которыми переправляют технику ВСУ.
Фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют по железной дороге.
В частности, злоумышленник пытался получить максимум данных о переправке боевых машин Брэдли и танков Леопард.
Благодаря этим данным, враг планировал нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для защитников.
К счастью, СБУ сработали на опережение и разоблачили вражеского агента.
Во время обысков дома у подозреваемого были изъяты телефоны с поличным.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.
Пока предатель находится под стражей, продолжается расследование, ему грозит пожизненное заключение.
К слову, в Одессе предатель на "зарплате" из России хотел баллотироваться в Совет: ему грозит пожизненное.
фигурант занимался раскруткой своего образа как кандидата в народные депутаты.
В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.
В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.
Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.
К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».
Последние новости Украины:
Украинку поймали на преступлении в районе Бахмута: что она там делала.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.