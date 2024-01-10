Чиновник одной из узловых станций Укрзализныци на Днепропетровщине шпионил за эшелонами защитников.

СБУ провела спецоперацию в Днепре и задержала дежурного вражеского агента.

Как сообщили СБУ, чиновник одной из узловых станций Укрзализныци выполняя задачи врага собирал данные о железнодорожных маршрутах, которыми переправляют технику ВСУ.

Фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют по железной дороге.

В частности, злоумышленник пытался получить максимум данных о переправке боевых машин Брэдли и танков Леопард.

Благодаря этим данным, враг планировал нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для защитников.

К счастью, СБУ сработали на опережение и разоблачили вражеского агента.

Во время обысков дома у подозреваемого были изъяты телефоны с поличным.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Пока предатель находится под стражей, продолжается расследование, ему грозит пожизненное заключение.

К слову, в Одессе предатель на "зарплате" из России хотел баллотироваться в Совет: ему грозит пожизненное.

фигурант занимался раскруткой своего образа как кандидата в народные депутаты.

В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.

В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.

Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.

К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».

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